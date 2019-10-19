"Спустили на тормозах": журналистка жестко раскритиковала "Слугу народа" за "решалу" Медяника

Нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, которого подловили на скандальной переписке о решении вопросов с прокуратурой, максимум получит партийный выговор и лишится зарплаты.
Такое мнение на странице в Facebook высказала журналистка издания "Страна" Светлана Крюкова. Она раскритиковала реакцию власти на случившееся, заявив, что тему "спустили на тормозах".
"Действуют из соображений, что любой скандал живет три дня. Первый день – сама новость, народ вчитывается, осознает. День второй – реакция на новость, рефлексия, выпускают пар, дают оценку, строят прогнозы. И на третий, если нет больших поворотов, тему потихоньку спускают в унитаз. А там и новые "зрады", – написала журналистка.
Вячеслав Медяник
Коллаж
Она намекнула на то, что скандал вокруг народного депутата может стать "сериальным", "когда герой вляпывается в передряги не единожды".
"К чему я это? Прелестно, что фракция зеленых кнопочек отмалчивается по теме Медяника, а президент покрывает его молчанием, и депутат остается в игре. Вы даете нам право на вторую серию", – заключила Крюкова
Напомним, Вячеслав Медяник известный рядом скандальных строек в Днепре. Прежде всего депутат прославился через строительство на улице Старокозацкой, рядом со зданием облгосадминистрации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.
Позже адвокат и журналист Алексей Шевчук потребовал завести уголовное дело на Медяника.
Депутат от "Слуги народа" Галина Янченко считает, что с Медяником нужно провести определенную беседу.
Сам Медяник заявил, что не имеет никакого отношения к скандальной переписке.
Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что фракция "СН" проведет внутреннее расследование относительно переписки Медяника.
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