Медведчук засветил свой телефон и контакты в WhatsApp. Видео

Список контактов народного депутата, лидера фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука попал в поле зрения журналистов.

Издание TK Media опубликовало видео, на котором видно чаты политика в мессенджере WhatsApp (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Телефон, которым пользуется Медведчук, напоминает Galaxy Z Flip - новинку южнокорейской компании Samsung. В США такой гаджет стоит 1380 долларов (почти 34 тысячи гривен). В Украине такая модель еще не продается официально.

Телефон Медведчука TK Media

Телефон Медведчука TK Media

Samsung Galaxy Z Flip samsung.com/ua

Samsung Galaxy Z Flip samsung.com/ua

Как сообщал OBOZREVATEL, заместителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова засняли с рюкзаком от люксового бренда Louis Vuitton стоимостью почти 2 тысячи евро.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram