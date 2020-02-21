Главная Новости
21 февраля • обновлено в 16:31
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Медведчук засветил свой телефон и контакты в WhatsApp: опубликовано видео

842
Читать материал на украинском

Список контактов народного депутата, лидера фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука попал в поле зрения журналистов.

Издание TK Media опубликовало видео, на котором видно чаты политика в мессенджере WhatsApp (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Медведчук засветил свой телефон и контакты в WhatsApp. Видео

Телефон, которым пользуется Медведчук, напоминает Galaxy Z Flip - новинку южнокорейской компании Samsung. В США такой гаджет стоит 1380 долларов (почти 34 тысячи гривен). В Украине такая модель еще не продается официально.

Телефон Медведчука

Телефон Медведчука

TK Media

Телефон Медведчука

Телефон Медведчука

TK Media

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip

samsung.com/ua

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip

samsung.com/ua

Как сообщал OBOZREVATEL, заместителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова засняли с рюкзаком от люксового бренда Louis Vuitton стоимостью почти 2 тысячи евро.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина Киев
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги