Медведчук засветил свой телефон и контакты в WhatsApp. Видео

Список контактов народного депутата, лидера фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука попал в поле зрения журналистов.
Издание TK Media опубликовало видео, на котором видно чаты политика в мессенджере WhatsApp (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).
Телефон, которым пользуется Медведчук, напоминает Galaxy Z Flip - новинку южнокорейской компании Samsung. В США такой гаджет стоит 1380 долларов (почти 34 тысячи гривен). В Украине такая модель еще не продается официально.
Телефон Медведчука
TK Media
Телефон Медведчука
TK Media
Samsung Galaxy Z Flip
samsung.com/ua
Samsung Galaxy Z Flip
samsung.com/ua
Как сообщал OBOZREVATEL, заместителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова засняли с рюкзаком от люксового бренда Louis Vuitton стоимостью почти 2 тысячи евро.
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