Медведчук заговорил о встрече с Зеленским: что известно

Кум президента РФ Владимира Путина и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не планирует встречи с главой государства Владимиром Зеленским, но не откажется, если поступит соответствующее предложение.

Об этом политик рассказал в интервью "Эхо Москвы".

"Я лично не планирую. Гражданин Украины не может планировать встречи с президентом страны", – отметил он.

При этом он добавил, что у Зеленского, если возникнет необходимость, он может планировать или предлагать встречу с ним.

"Если будет просьба такая, обращение президента Украины – естественно, разве я могу отказать", – сообщил Медведчук.

Медведчук и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук заявил, что будет помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в вопросах, где у них общее видение.

При этом он добавил, что ранее никогда не общался с президентом Зеленским. Также он сообщил, что не поддерживает политических взглядов главы государства.

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