Медведчук вышел из переговоров по Донбассу

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил о выходе из контактной группы по вопросам Донбасса.

Он объяснил свое решение нежеланием сотрудничать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Взгляд".

"К моему огромному сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания", – заявил Медведчук.

"Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по следующим принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать. А именно: я выступаю за мир на Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий", – подчеркнул он.

Виктор Медведчук "Апостроф"

Медведчук добавил, что Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, против амнистии для граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях.

"Он утверждает, что из общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения, так как считаю, что нас, не господина Зеленского и его команду, а нас – украинцев и россиян – объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах", – добавил скандальный политик.

"Поэтому позиция главы Администрации президента (Андрея Богдана. – Ред.) абсолютно мне понятна, тем более, что господин Зеленский заявил о том, что никаких переговоров с Россией не будет", – подытожил Медведчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на этапе предвыборной гонки среди первых десяти шагов президента Зеленского было заявлено лишение Виктора Медведчука статуса посредника в переговорах с Россией.

В свою очередь Медведчук сообщил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

23 мая в эфире ток-шоу "Право на владу" глава Администрации президента Андрей Богдан снова заявил, что команда президента Зеленского выступает против того, чтобы Медведчук представлял Украину на переговорах с Российской Федерацией.

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