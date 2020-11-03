Медведчук выпустил "95 квартал" на орбиту политической сатиры, – Чекалкин

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук помог выходу студии (а тогда еще команды КВН) "95 квартал" на орбиту политической сатиры.

Деталями этой истории в шоу народного депутата Алексея Гончаренко "Гончаренко рулит" поделился шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин. По его словам, все началось еще в 2004 году (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"В 2004 году так называемый "путин-мейкер" Глеб Павловский назвал меня "блокбастер-фюрером Оранжевой революции" из-за нашего проекта "Веселые яйца". Тогда даже в интервью он озвучивал вопрос, а почему пророссийские силы не делают ничего подобного для своих интересов, своего контрпродукта? И тогда Виктор Медведчук прислушался к этим словам и в марте 2005 пригласил редакторскую группу "95 квартала", которая тогда работала в КВН в Москве", – рассказал Чекалкин.

"Они создали сначала сайт под названием "Серпом по яйцам", а затем все эти тезисы звучали со сцены, где они выступали в первых сезонах, и совпадали с идеологией блока "Не Так!"(одним из лидеров которого был Виктор Медведчук – Ред.)", – добавил он.

Речь идет об известных сценках, где издеваются над львовянами, которые якобы за 100 гривен приехали на Майдан, о сортах украинцев и распаде государства и тому подобное.

"Поэтому именно Медведчук выпустил "95 квартал" на орбиту политической сатиры", – отметил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 ноября телеканал "112 Украина", который принадлежит нардепу от ОПЗЖ Виктора Медведчука, прервал трансляцию обсуждения решения Конституционного суда на согласительном совете в Верховной Раде. Экс-нардеп Сергей Лещенко отметил, что так работает "машина пропаганды Медведчука".