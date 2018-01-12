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Медведчук встретился с Путиным: появились подробности переговоров

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10 января член трехсторонней контактной группы по Донбассу Виктор Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Это подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков порталу "Business FM".

Стороны обсудили второй этап обмена пленными и освобождение украинцев, незаконно осужденных в России, перспективы ввода миротворцев на Донбасс, формат миротворческой миссии ООН, а также перспективы выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

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Напомним, в ходе первого этапа обмена пленными, который состоялся 27 декабря, террористы "ДНР" и "ЛНР" передали Украине 73 пленных. Взамен они должны были получить 306 человек, но 43 человека отказались ехать на оккупированные территории.

Как сообщал "Обозреватель", семь человек со стороны "Л/ДНР" отказались в последний момент покидать подконтрольную Украине территорию.

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на Обозревателе.

Темы
Обмен пленнымиРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Виктор МедведчукВладимир Путин
Место
Украина
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