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24 октября • обновлено в 21:12
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Медведчук опять летал в Москву: стало известно, о чем говорил с Медведевым

2.6т Читать материал на украинском

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Владимира Путина Виктор Медведчук встретился с премьер-министром РФ, главой "Единой России" Дмитрием Медведевым.

Это произошло в среду, 23 октября, информирует пресс-служба "Оппозиционной платформы" на официальном сайте.

"Это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений", – сказано в сообщении.

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Пресс-служба "Единой России" уточнила, что переговоры, на которых "обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между партиями", прошли вечером.

Дмитрий Медведев и Виктор Медведчук

Дмитрий Медведев и Виктор Медведчук

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL:

  • Последняя официальная встреча Медведчука и Медведева состоялась 8 июля текущего года.

  • Тогда украинский нардеп летал в Российскую Федерацию вместе с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрием Бойко, а также Вадимом Рабиновичем и Тарасом Козаком.

  • Ранее, 22 марта, Медведчук и Бойко также ездили в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Там политики заявили, что Украина должна сохранить транзит газа путем создания газотранспортного консорциума с Россией.

  • В Украине резко отреагировали на визит политиков в тыл агрессора. В сети заявили, что такие встречи "тянут на уголовку".

  • В свою очередь СБУ заявила, что "в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Виктор Медведчук Дмитрий Медведев
Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" политика Новости России
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Вроде грозились сбивать его самолет если снова в Россию полетит.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
И снова проходил мимо, На счёт сбивания ероплана - бред.
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Он Алекс
Он Алекс
И снова проходил мимо, рано или поздно ответит, впрочем как и вся шваль троляк ольгинских. На все своё время ...
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