Медведчук захотел оставить войска Путина на Донбассе: опубликован громкий законопроект

Кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук внес в Верховную Раду изменения к действующему закону, определяющему особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Соответствующий законопроект появился на сайте парламента и 27 ноября был направлен на рассмотрение профильного парламентского комитета.

Так, Медведчук предложил убрать формулировку "временный порядок" и узаконить особый статус для оккупированного Донбасса. Более того, он хочет закрепить в заключительных положениях документа "формулу Штайнмайера".

Медведчук захотел оставить войска Путина на Донбассе

Примечательно, что Медведчук предложил исключить пункт 4 статьи 10 закона, где содержатся положения о "выводе всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины" и "соблюдении принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе".

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал, что новый законопроект "Об особом статусе Донбасса" будет разработан после встречи лидеров стран "нормандской четверки", совместно с парламентом и обществом.

Эксперт Илия Куса предупредил, в чем опасность законодательного закрепления особого статуса Донбасса.

Россияне потребовали от Украины начать прямые переговоры с "Л/ДНР" о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

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