Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:10
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Медведчук захотел оставить войска Путина на Донбассе: опубликован громкий законопроект

41.6т
Читать материал на украинском

Кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук внес в Верховную Раду изменения к действующему закону, определяющему особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Соответствующий законопроект появился на сайте парламента и 27 ноября был направлен на рассмотрение профильного парламентского комитета.

Так, Медведчук предложил убрать формулировку "временный порядок" и узаконить особый статус для оккупированного Донбасса. Более того, он хочет закрепить в заключительных положениях документа "формулу Штайнмайера".

Новости
"Есть несколько вариантов": у Зеленского сказали, что будет с особым статусом Донбасса

Медведчук захотел оставить войска Путина на Донбассе

Медведчук захотел оставить войска Путина на Донбассе

Примечательно, что Медведчук предложил исключить пункт 4 статьи 10 закона, где содержатся положения о "выводе всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины" и "соблюдении принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе".

Медведчук захотел оставить войска Путина на Донбассе

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал, что новый законопроект "Об особом статусе Донбасса" будет разработан после встречи лидеров стран "нормандской четверки", совместно с парламентом и обществом.

  • Эксперт Илия Куса предупредил, в чем опасность законодательного закрепления особого статуса Донбасса.

  • Россияне потребовали от Украины начать прямые переговоры с "Л/ДНР" о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
Донбасс "Оппозиционная платформа - За жизнь" Формула Штайнмайера
Поделиться в Facebook
42
Комментарии
796
71
Смешно
59
Интересно
88
Печально
278
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nayden Serg
Nayden Serg
когда его уже епанут, так чтоб навсегда
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Лучше бы он внес поправку о свiдомо MAHДАйнутом бидлo....каждая особь свiдомо MAHДАйнутой отары, обязан быть повешен на столбах, вдоль дороги от бывшего города хероя XУEBA до польского Львова!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Santi Amonito
Santi Amonito
Это засохшее мертветчуковое насекомое, вытащенное ху*лом из-за плинтуса кремляндской голубятни, кто-нибудь в Раде таки н@ебнет окончательно "дихлофосом". Под рукой окажется и его коленноподанный - шуфрычь.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги