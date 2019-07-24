Медведчук – вице-спикер? Разумков расставил точки

Оппозиционные фракции в новоизбранной Верховной Раде должны выдвинуть свою кандидатуру на должность вице-спикера парламента.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос журналиста о кандидатуре на эту должность одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Я могу повторить свою уже высказанную позицию, что оппозиционным фракциям нужно будет определиться со своим статутом в парламенте и решить вопрос с кандидатурой на вице-спикера", – сказал политик.

Он подчеркнул, что считает, что вице-спикером ВР должен быть человек, "который будет работать, независимо от пребывания в оппозиции, на интересы Украины".

Глава "Слуги народа" не исключил, что количество парламентских комитетов может быть уменьшено.

"Исходя из этого, есть, наверное, ключевые направления, которые должны будут остаться в ведении коалиционной фракции или фракций, а есть те, которые будут переданы оппозиционным силам", – отметил Разумков.

Дмитрий Разумков Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуга народа", согласно последним данным ЦИК, может взять большинство мест в Верховной Раде 9-го созыва – около 240 мест (в сумме по спискам и мажоритарке).

Предлагаем поименный перечень депутатов этой партии, которые, выходя из предварительных данных, пройдут в парламент.

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