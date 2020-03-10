Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардеп Виктор Медведчук отправился в Кремль на встречу с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным.

Как сообщает РИА Новости, она посвящена теме "создания парламентского измерения нормандского формата". Путин в начале встречи назвал это "хорошей идеей".

Владимир Путин и Виктор Медведчук inforesist.org

В свою очередь телеканал Медведчука "112 Украина" сообщил подробности встречи с депутатами Госдумы РФ, во время которой нардеп заявил, что "объединение усилий парламентариев Украины, РФ, Франции и Германии придаст импульс мирному процессу".

В своем выступлении Медведчук обвинил украинские власти в том, что они якобы "не стремятся к миру".

"Мы просим о помощи – общими усилиями содействовать тому, чтобы этот мир стал возможным. И мы видим высокую роль в этом парламентариев и Российской Федерации, и Германии, и Франции", – заявил он.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сказал, что Путин поддержал предложение Медведчука о создании межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый визит Медведчука в Кремль. В марте 2019 года он вместе со своим политическим соратником Юрием Бойко ездил на встречу с тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексем Миллером.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!