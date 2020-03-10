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10 марта • обновлено в 21:50
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Медведчук в Кремле переговорил с Путиным

33.6т
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардеп Виктор Медведчук отправился в Кремль на встречу с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным.

Как сообщает РИА Новости, она посвящена теме "создания парламентского измерения нормандского формата". Путин в начале встречи назвал это "хорошей идеей".

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Владимир Путин и Виктор Медведчук

inforesist.org

В свою очередь телеканал Медведчука "112 Украина" сообщил подробности встречи с депутатами Госдумы РФ, во время которой нардеп заявил, что "объединение усилий парламентариев Украины, РФ, Франции и Германии придаст импульс мирному процессу".

В своем выступлении Медведчук обвинил украинские власти в том, что они якобы "не стремятся к миру".

"Мы просим о помощи общими усилиями содействовать тому, чтобы этот мир стал возможным. И мы видим высокую роль в этом парламентариев и Российской Федерации, и Германии, и Франции", – заявил он.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сказал, что Путин поддержал предложение Медведчука о создании межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция".

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый визит Медведчука в Кремль. В марте 2019 года он вместе со своим политическим соратником Юрием Бойко ездил на встречу с тогдашним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексем Миллером.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин Вячеслав Володин
Место
Россия
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Комментарии
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Це війна? То правила війни ми повинні виконувати: Медведчука потрібно підвести під статтю "Зрада".
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3
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пусть потом во Францию и Германию съездит и поперездаровуется со всеми парламентариями и министрами, и те что на лечении тоже.
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4
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Kuchik Shura
Kuchik Shura
И где СБУ?
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5
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Kuchik Shura, есть какие-то нарушения?!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Kuchik Shura, потомственный стукач?иди напиши заяву,у.ш.л.е.п.о.к
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