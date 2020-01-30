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30 января • обновлено в 09:00
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Медведчук в Германии выступил перед расистскими фанатами Путина

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В Германии перед депутатами Бундестага выступил одиозный народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук. При этом на встрече были в основном представители правопопулистской "Альтернативы для Германии".

Представленная политсила является сторонником политики России, поддерживающие аннексию Крыма, передает DW. В Берлине Медведчук представил свою инициативу межпарламентского диалога стран "нормандского формата", которая должна якобы обеспечить мир на Донбассе.

Издание пишет, что встреча с Медведчуком проходила в помещении фракции АдГ. А самого нардепа представили как "украинская политика, адвоката и олигарха".

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Отмечается, что от фракции СДПГ были представлены всего два депутата. При этом социал-демократы подчеркнули, что будут рассматривать участие в инициативе Медведчука, если в Верховной Раде его поддержит фракция "Слуга народа".

В пресс-службе других приглашенных немецких фракций сообщили, что никто не пошел на встречу с Медведчуком. Источник DW сообщил, что депутаты фракции не пошли на встречу из-за того, "что не ходят на мероприятия, организованные АдГ".

К тому же приглашение на встречу рассылал депутат от АдГ Петр Быстронь, который замешан в скандальных делах. Так немецкий политик принимал участие в стрелковых учениях в Южной Африке, организованные Suidlanders. Немецкие СМИ называют эту организацию расистской и праворадикальной. Например, ее членами могут быть люди только с "белой кожей".

Сам же Быстронь поддерживает РФ и бывал в Москве, где с ним встречался, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Петр Быстронь

Петр Быстронь

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отказался лишать Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Виктор Медведчук
Место
Германия
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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