Медведчук предложил Зеленскому сделку с Путиным: появился ответ Кремля

В Кремле прокомментировали предложение главы политсовета партии "За жизнь" Виктора Медведчука относительно договора между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что эта инициатива была принята во внимание, пишет "Интерфакс-Украина".

"Его усилия принимаются во внимание, пока больше сказать нечего", – заявил Песков.

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При этом он отметил, что Медведчук "действительно занимается вопросами возвращения и обмена удерживаемых лиц и в этом плане проявляет большую активность".

На вопрос о том, можно ли вернуть пленных украинских моряков "для отбывания наказания в Украине", представитель российского президента ответил уклончиво.

Виктор Медведчук АиФ

"Об этом преждевременно говорить. Но законом предусматривается возможность разных юридических процедур", – заявил он.

Кроме этого, Песков подчеркнул, что политик, который также является кумом Путина, "по-прежнему работает и прикладывает изрядные усилия для урегулирования множества существующих (между Россией и Украиной) гуманитарных вопросов".

Напомним, что Медведчук предложил Зеленскому задуматься о сделке с РФ, в обмен на которую он может получить контроль над Донбассом, дешевый газ и инвестиции из России.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Медведчук сказал, что Путин якобы желает, чтобы Украина "была нормальной страной".

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