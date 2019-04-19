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Медведчук предложил Зеленскому сделку с Путиным: появился ответ Кремля

2.6тЧитать материал на украинском

В Кремле прокомментировали предложение главы политсовета партии "За жизнь" Виктора Медведчука относительно договора между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что эта инициатива была принята во внимание, пишет "Интерфакс-Украина".

"Его усилия принимаются во внимание, пока больше сказать нечего", – заявил Песков.

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При этом он отметил, что Медведчук "действительно занимается вопросами возвращения и обмена удерживаемых лиц и в этом плане проявляет большую активность".

На вопрос о том, можно ли вернуть пленных украинских моряков "для отбывания наказания в Украине", представитель российского президента ответил уклончиво.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

АиФ

"Об этом преждевременно говорить. Но законом предусматривается возможность разных юридических процедур", – заявил он.

Кроме этого, Песков подчеркнул, что политик, который также является кумом Путина, "по-прежнему работает и прикладывает изрядные усилия для урегулирования множества существующих (между Россией и Украиной) гуманитарных вопросов".

Напомним, что Медведчук предложил Зеленскому задуматься о сделке с РФ, в обмен на которую он может получить контроль над Донбассом, дешевый газ и инвестиции из России.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Медведчук сказал, что Путин якобы желает, чтобы Украина "была нормальной страной".

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Персоны
Виктор МедведчукВладимир Зеленский
Место
Россия
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Этого зе еще не выбрали а уже купили, продали и перепродали. Вы только гляньте какие зеленые мухи вокруг него уже вьются: Медведчук, нынешние "За життя" (бывшие регионалы), Коломойский вообще на низком старте, уже билеты купил, готовит фуры вывезти все что мы заработали за эти годы, судьи что изо всех сил саботировали работу моментально отменяют решения в пользу "новых людей", беглые олигархи уже готовятся к реваншу. Люди, очнитесь, вы слепые или хотите что бы 2014 показался вам сладким сном?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А у бандер была другая пропоганда))) Разумеется)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей, "украинцев" никто не будет кормить, лечить и хоронить за счет мародеров бандер. Визжите и пищите))) Может пряник?)))
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a alexeyon
a alexeyon
Никаких сделок с опг «Озеро»
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