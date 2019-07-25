Медведчук предложил Зеленскому изменить Конституцию: о чем речь

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчукзаявил, что готов объединиться со "Слугой народа" для изменения Конституции.

Об этом одиозный политик заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"С учетом того, что предполагается количественный состав фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (а это 50 человек) и тех депутатов, которые уже на сегодняшний день прошли и будут во фракции "Слуги народа", мы точно можем внести изменения в Конституцию в отношении особого статуса", – отметил он.

Медведчук добавил, что особый статус Донбасса является главной частью Минских соглашений наряду с принятием закона об амнистии, закона о выборах, введением в действие закона об особом статусе, внесением изменений в Конституцию в части особого статуса.

"Здесь мы готовы помочь партии "Слуга народа" и вместе создать это конституционное большинство, чтобы проголосовать за эти изменения. Если мир, программа мира, реализация мира на Донбассе действительно будет самой главной стратегической задачей для той партии, которая создаст коалицию", – подчеркнул он.

Виктор Медведчук Оппозиционная платформа

Лидер "ОПЗЖ" считает, что сперва нужно "установить мир и прекратить боевые действия", а уже потом решать другие государственные вопросы.

"А потом уже (или параллельно вместе с этим) решать вопросы экономического характера, организационного, формирование органов власти и управления. Вопросы мира все равно находятся на первом месте. И в этой ситуации мы готовы оказать такое содействие для того, чтобы конституционным большинством внести изменения в Конституцию. Естественно, мы будем поддерживать и голосование других законов, представляющих политическую часть минских соглашений, которые я перечисли. Думаю, что парламент в первую очередь должен сконцентрироваться именно на этом", – подытожил Медведчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Медведчук не планирует встречи с главой государства Владимиром Зеленским, но не откажется, если поступит соответствующее предложение.

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