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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Медведчук ничего не значит": в России заговорили о полном провале Путина

27.2т Читать материал на украинском

Триумфальная победа и коалиционное большинство президентской силы "Слуга народа" на парламентских выборах в Украине – это полный провал по украинскому кейсу в Кремле.

Об этом с ссылкой на свои источники сообщают российские телеграм-каналы "Кремлевский мамковед" и "Легитимный". По их словам, пророссийские партии не смогут влиять на ключевые решения в Раде, несмотря на их дистанционную поддержку из Москвы.

"Особенно их беспокоит второе место Виктора Медведчука, которого очень поддерживали по время предвыборной кампании. Он тоже недоволен результатами голосования. Его второе место мало что значит, он не сможет на что-то влиять. Оглушительную победу одержала партия Зеленского "Слуга народа", поставив парламент под полный контроль. Потеряно около 1/3 пророссийского электората", – подчеркнули их авторы.

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Цензор.НЕТ

По их словам, Медведчук зря использовал образ президента РФ Владимира Путина, ставший демоническим для украинцев, во время всей кампании. Он мог бы набрать больше процентов, если бы всячески дистанцировался от руки Кремля.

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"Итоги пятилетней работы внешнеполитического блока и кураторов украинского направления неутешительны и даже, можно сказать, провальны. Рывка у пророссийских партий за последние пять лет так и не случилось. Но речь идет не о персональной ответственности кого-то, а о полном провале работы всех структур, которые занимались украинским кейсом", – подытожили в России.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии рассказали об опасности победы "Слуги народа" на выборах. Отмечается, что многие избиратели президента Украины проголосовали за него, чтобы пойти на сближение с Россией, надеясь так прекратить войну на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликт Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Выборы 2019 выборы в Украине "Слуга Народа"
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
откуда Обоз такие упоротые ники отискивает??? я уже не говорю про людей, сидящими под этими никами ))))
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hunt andres
hunt andres
Ahoh Yuzz38, Ну да. То ли дело Ахох Юзз! Да еще 38:-))))
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hunt andres
hunt andres
Аааа, ну если в России заговорили телеграм-каналы мамкоеды, точно провал. Мощнейший. Кремль в истерике:-)
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Махно Володимир
Махно Володимир
это еще не все. Зеленский сказал что с новым СБУ, медведчука и бойко ждет тюрьма.поэтому нужно не дать им сбежать из страны!
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