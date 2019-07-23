"Медведчук ничего не значит": в России заговорили о полном провале Путина

Триумфальная победа и коалиционное большинство президентской силы "Слуга народа" на парламентских выборах в Украине – это полный провал по украинскому кейсу в Кремле.

Об этом с ссылкой на свои источники сообщают российские телеграм-каналы "Кремлевский мамковед" и "Легитимный". По их словам, пророссийские партии не смогут влиять на ключевые решения в Раде, несмотря на их дистанционную поддержку из Москвы.

"Особенно их беспокоит второе место Виктора Медведчука, которого очень поддерживали по время предвыборной кампании. Он тоже недоволен результатами голосования. Его второе место мало что значит, он не сможет на что-то влиять. Оглушительную победу одержала партия Зеленского "Слуга народа", поставив парламент под полный контроль. Потеряно около 1/3 пророссийского электората", – подчеркнули их авторы.

Владимир Путин и Виктор Медведчук Цензор.НЕТ

По их словам, Медведчук зря использовал образ президента РФ Владимира Путина, ставший демоническим для украинцев, во время всей кампании. Он мог бы набрать больше процентов, если бы всячески дистанцировался от руки Кремля.

"Итоги пятилетней работы внешнеполитического блока и кураторов украинского направления неутешительны и даже, можно сказать, провальны. Рывка у пророссийских партий за последние пять лет так и не случилось. Но речь идет не о персональной ответственности кого-то, а о полном провале работы всех структур, которые занимались украинским кейсом", – подытожили в России.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии рассказали об опасности победы "Слуги народа" на выборах. Отмечается, что многие избиратели президента Украины проголосовали за него, чтобы пойти на сближение с Россией, надеясь так прекратить войну на Донбассе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!