"Медведчук не единственный": правозащитница развеяла миф о "суперпереговорщике"

Эффективность главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука как посредника в переговорах по освобождению украинских пленных можно поставить под сомнение.

Об этом в эфире ObozTV рассказала правозащитница Мария Томак, комментируя заявление Медведчука о выходе из переговорного процесса по Донбассу.

Томак отметила, что за последние несколько лет из Крыма и России были освобождены Надежда Савченко, Геннадий Афанасьев, Юрий Солошенко, Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров.

"По моей информации, благодаря вмешательству Ангелы Меркель и турецкого президента Эрдогана. Медведчук светился там на каких-то этапах, играл роль курьера. Прилетал за ними на самолете, там была и Ирина Геращенко, они этих людей забирали. Насколько он в переговорах играл существенную роль – мне неизвестно", – уточнила она.

При этом правозащитница вспомнила об интервью Медведчука "Новой газете", в котором он обещал бороться за освобождение украинских заключенных.

"Но, как мы видим, никакого особенного прогресса нет", – констатировала Томак.

Она не исключила, что президент РФ Владимир Путин мог использовать Медведчука для своих политических игр.

"Ставлю под сомнение его (Медведчука. – Ред.) эффективность. Хотя у нас принято считать, что это супер-переговорщик, что без него вообще ничего невозможно сделать… Но я так не думаю", – подчеркнула эксперт.

Томак призвала искать новых переговорщиков за пределами Украины.

"Извините, но Медведчук не единственный человек, который может с Путиным говорить. Есть масса других людей. Есть международные лидеры, с которыми Путин не может себе позволить не говорить. Та же Меркель, Олланд, бывшие генсеки ООН и так далее", – резюмировала она.

Виктор Медведчук 112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что команда Владимира Зеленского "не видит" Виктора Медведчука в роли посредника на переговорах с РФ.

Медведчук объявил, что уходит из контактной группы по Донбассу. Он объяснил свое решение нежеланием сотрудничать с новым главой Украины и неприятием его точки зрения по установлению мира на востоке.

В Кремле выразили сожаление, что кум Путина отстранился от переговоров. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Медведчук "неоднократно доказывал и показывал свою эффективность".

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