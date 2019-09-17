Медведчук может лишиться телеканалов в Украине: сделаны первые шаги

В Украине могут прекратить деятельность трех телеканалов, что принадлежат Тарасу Козаку, который является соратником лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Как сообщает OBOZREVATEL, 16 сентября Шестой апелляционный суд Киева отказал телеканалу "112 Украина" в удовлетворении апелляции, из-за чего ТВ-канал могут лишить лицензии на вещание.

"Решение вступает в силу, конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказано. Все зрители, все, кто принимает на антенну сигнал, утратят такую возможность, смотреть "112 Украина", – пояснил юрист телеканала Василий Сметана.

Также он отметил, что вопрос о лишении телеканала лицензии будет рассмотрен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания (НСУТР), и регулятор, вероятнее всего, откажет "112 Украина" в продлении лицензии.

5 сентября на заседании Нацсовета было установлено, что в эфире телеканала NewsOne прозвучало разжигание национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти.

После в Окружной административный суд города Киева поступил иск об отмене результатов внеплановой выездной проверки телеканала NewsOne.

"ООО "Новини 24 години" (логотип NewsOne) просит суд признать противоправным и отменить решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 5 сентября 2019 года о результатах внеплановой выездной проверки истца. Кроме этого, в ОАСК было подано заявление об обеспечении иска, в котором истец просит суд приостановить действие оспариваемого решения Нацсовета до вступления судебного решения в этом деле в законную силу", – сказано в сообщении.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства и наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Виктор Медведчук Громадське

Кроме того, на своем заседании Нацсовет принял решение обратиться в ООО "Новейшее оборудование" по поводу взаимного возврата оборудования и средств у телеканала.

Регулятор хочет вернуть исполнителю автоматизированный программно-аппаратный комплекс, который записывает, анализирует и выявляет возможные нарушения телерадиовещателей в лицензии для дальнейшего возможного применения санкций, а обратно получить потраченные средства – 100 миллионов гривен.

Под удар НСУТР также угодил телеканал ZIK, где проведут внеплановую выездную проверку. Представитель ТВ-канала отметил, что регулятор назначил телеканалу внеплановую выездную проверку из-за зафиксированного в августе отсутствия вещания на спутнике. Мониторинги коснутся всех региональных отделений ZIK.

В частности, по словам члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Козятинского, регулятор зафиксировал несоблюдение условий лицензии. Он предложил Нацсовету поддержать проект решения о назначении внеплановой проверки.

"Мы зафиксировали несоблюдение требований лицензии в части программной концепции вещания телеканала "Южная волна" Одесса, а также непредвиденная лицензией ретрансляция программы ZIK. Местный одесский телеканал ретранслирует телеканал ZIK объемом 18 часов 28 минут в сутки, которые не предусмотрены его лицензией", – пояснил Козятинский.

Отметим, что все три украинских телеканала начали направлять жалобы в иностранные посольства, где жалуются на ограничение свободы слова. Обращения от СМИ уже переданы в посольства Германии, Франции, а также в представительство Европейского союза.

Тарас Козак Лига

Собственником всех трех телеканалов является бизнесмен, народный депутат и соратник Виктора Медведчука Тарас Козак. На базе данных каналов политик создал медиахолдинг "Новости", генпродюсером которого назначен Алексей Семенов, который ранее ушел с телеканала "Прямый".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что реальным владельцем украинских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne является президент России Владимир Путин.

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