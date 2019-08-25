Медведчук летал в Россию на День Независимости: первые подробности

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук провел День Независимости Украины в России.

Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные журналистом программы антикоррупционных расследований "Схемы" Михаилом Ткачем в личном Telegram-канале.

Так, 25 августа самолет украинского политика отправился из аэропорта Игнатьево под российским Благовещенском в Киев.

"Где же еще праздновать День Независимости Украины народному депутату Украины?" – спросил Ткач.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 марта Медведчук и Бойко ездили в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

В Украине резко отреагировали на визит политиков в тыл агрессора. В сети заявили, что такие встречи "тянут на уголовку".

В свою очередь СБУ заявила, что "в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям".

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Москву Бойко и Медведчука.