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Медведчук летал в Россию на День Независимости: первые подробности

1.6т Читать материал на украинском

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук провел День Независимости Украины в России.

Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные журналистом программы антикоррупционных расследований "Схемы" Михаилом Ткачем в личном Telegram-канале.

Так, 25 августа самолет украинского политика отправился из аэропорта Игнатьево под российским Благовещенском в Киев.

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Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Коллаж

"Где же еще праздновать День Независимости Украины народному депутату Украины?" – спросил Ткач.

Маршрут лайнера Медведчука

Маршрут лайнера Медведчука

Telegram-канал Tkach

Медведчук летал в Россию на День Независимости: первые подробности

Скриншот

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Темы
Российско-украинский конфликт День Независимости
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
Новости России политика самолет
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