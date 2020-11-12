Медведчук договорился о поставках российской вакцины в Украину: политолог не видит ей альтернативы

Кандидат политических наук Алексей Якубин заявил, что российская вакцина от коронавируса, о поставках которой договорился Виктор Медведчук, ныне якобы является единственной в мире.

По его убеждению, действующая украинская власть упорно отказывается это признавать. Такое мнение политолог высказал в эфире телеканала "112 Украина", передает for-ua.com.

По словам Якубина, даже если такую вакцину разработают на Западе, то Украина якобы получит ее последней.

Он также отметил, что причины, по которым власти отказываются от российской вакцины, не выдерживают никакой критики.

"Ситуация в том, что российская вакцина, сейчас является единственной. Мы сегодня слышим об американо-немецкий разработку, и она, кстати, тоже только в процессе сертификации. Но в то же время видим, что часть стран уже готова ее использовать. Нам критиковали вакцину с РФ, говорили, что она не прошла сертификацию, что она на третьем этапе проверки, связанного с эффективностью. Американо-немецкий вакцина только приближается к этому этапу, и мы видим, что здесь какой-то критики нет. Соответственно, мы можем сделать вывод, что вакцина с РФ – это реально доступна вакцина. После встречи с Виктором Медведчуком в России не отказались от своего предложения, что Украина может без очереди присоединиться к получению вакцины", – сказал кандидат политических наук.

Якубин добавил, что, "надеясь получить вакцину с Запада, украинская власть ставит под угрозу жизнь украинцев".

"На кону человеческие жизни, снятие различных карантина, спасение экономики Украины. Потому что, если мы говорим об американо-немецкий вакцину, то в Украину, в лучшем случае, она дойдет в конце 2021", – подытожил эксперт.