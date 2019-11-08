''Медлит'': нардеп от "Слуги" раскритиковал и призвал уволить Рябошапку

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка более месяца тормозит снятие неприкосновенности с нардепа Бориса Приходько.

Об этом OBOZREVATEL рассказал нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков. По его словам, Генпрокуратура еще ранее установила, что Приходько с подельниками украли 2 млрд гривен, но никаких действий по задержанию фигуранта не происходит. Речь идет о возможной афере, которую Борис Приходько мог провернуть в бытность замглавы Национального банка.

"В Дарницком райсуде Киева идёт судебное разбирательство. Для дальнейшего рассмотрения дела необходимо разрешение от Верховной Рады на привлечение Приходько к ответственности.

Нардеп Антон Поляков

И сейчас "решается вопрос" об инициировании соответствующего представления в Верховную Раду. А Рябошапка ещё месяц назад на фракции мне сообщил, что это представление лежит у него на столе. Но почему его не подписывает, он не смог ответить", - пояснил Поляков.

Именно поэтому нардеп от "Слуги" собирает в парламенте подписи за отставку Рябошапки. Также Полякова возмутили слова нардепа от "Голоса" Ярослава Юрчишина в эфире ObozTv. Тогда нардеп заявил, что депутат от "Слуги" делает выводы поспешно, потому что прокуратура еще до конца не ознакомилась с возможным преступлением.

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Отметим, дело обвиняемого в коррупции нардепа Бориса Приходько касается возможной махинации на сумму 2,069 млрд гривен, при курсе доллара 1 к 8. Еще в начале 2014 года ГПУ установила, что Приходько по предварительному сговору с председателем правления ПАО "Аграрный фонд" Александром Кирюком и служебными лицами ПАО "Брокбизнесбанк", а именно с главой набсовета Денисом Бугаем, завладели особо крупной суммой средств из "Аграрного фонда".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Одним из первых инициативу о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рубошапке поддержал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Ранее Дубинский обвинял Рябошапку в том, что тот якобы откладывает согласование текста подозрения одесскому активисту Сергею Стерненко, убившему человека при самообороне.

Антон Поляков заявил, что его пытаются исключить из фракции за сбор подписей против Рябошапки.

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