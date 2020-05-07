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7 мая • обновлено в 12:38
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Медики Днепропетровщины недополучили 270 млн грн из госбюджета – Корбан

1.6т
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Днепропетровская облгосадминистрация в середине апреля получила субвенцию из госбюджета на доплаты медикам в размере 309 млн грн, но из этой суммы по назначению пошел только 41 млн грн.

Как сообщил в Facebook глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан, чуть больше 12 млн грн были перечислены городу Днепр, где находится 25 больниц, из которых три опорные под COVID-19.

Геннадий Корбан заявил о недоплатах днепропетровским медикам

Геннадий Корбан заявил о недоплатах днепропетровским медикам

"Еще 25 млн грн с копейками областная администрация перечислила целому ряду районных больниц на территории области. Также 4 млн грн с копейками распределили на скорую помощь. Итого из 309 млн грн на оплату медикам пошло 41 млн грн с копейками", – отметил он.

По словам Корбана, областная власть в лице главы ОГА Александра Бондаренко саботирует распоряжение центральной власти и лично президента Владимира Зеленского о доплате медработникам.

"У меня нет другого слова для этих людей, кроме как сволочи. Уважаемый президент, вы сказали, что сделаете серьезные кадровые выводы в ближайшее время. Так сделайте их", – подчеркнул глава общественного совета Днепра.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский предупредил глав ОГА об ответственности, если они не погасят задолженность по зарплатам перед врачами, которые борются с коронавирусом.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что задержка выплат 300% мартовского оклада украинским медикам, которые работают с больными COVID-19, связана с ошибками в расчетах местной власти.

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Тема
Коронавирус
Персоны
Александр Бондаренко Геннадий Корбан
Место
Украина Днепр
Тег
вирус
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