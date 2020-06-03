Мечтал стать президентом: в "Слуге народа" назвали имя нового нардепа

После назначения члена фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики, его место в ВРУ займет юрист и экс-судья Денис Маслов.

Об этом в кулуарах Рады заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия. Его слова цитирует "Интерфакс-Украина".

"Это господин Маслов: опытный юрист и поэтому он, возможно, будет работать в другом комитете, но я думаю, что это достойная замена", – сказал он.

Ткаченко и Маслов

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Денис Маслов – управляющий партнер адвокатского объединения "ЛОУАТЕК". Он также является директором ООО "Авин Трейд" и учредителем ООО "Юридическая фирма "Форца". Еще экс-судья – член совета Днепропетровского отделения Ассоциации юристов Украины, делегат в Правовой ассамблее Ассоциации юристов Украины от Днепропетровской области и член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции.

Маслов работал судьей Днепровского райсуд в городе Каменское Днепропетровской области. Помимо этого, занимал руководящие должности в юридических компаниях.

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Кандидат в парламентарии окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им. О. Гончара. Он также имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

Что интересно, в информации о себе на сайте Ассоциации юристов Украины Денис Маслов указал, что еще "с детства мечтал стать президентом нашей страны, по сей день (досье юриста датировано 2019 годом. – Ред.) мечта остается неизменной". Также он признался, что уволился с работы в райсуде г. Каменское по собственному желанию, поскольку у него были большие амбиции: "стремился стать частью команды, которая введет значительные изменения в стране, в частности, в судебной сфере".

Информация о Денисе Маслове uba.ua

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