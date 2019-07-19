Мажоритарщица от "Слуги народа" идет на выборы в Черкассах с чужой программой

Кандидат по мажоритарному округу №164 от партии "Слуга народа" на выборы идет с программой одного из своих коллег по партии. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

В Черкассах набирает оборотов скандал вокруг ректора частного ВУЗа "Восточноевропейский университет". Любовь Шпак, которую руководство областной ячейки пропрезидентской партии рекомендовало избирателям как новое лицо, вместо того, чтобы написать собственную избирательную программу, просто взяла без изменений программу своего однопартийца, идущего по мажоритарке в одном из округов Киевской области.

"Ректор частного вуза, который гордо обозвал себя "Восточноевропейским университетом" и штампует дипломы менеджером и экономистов, вляпалась в скандал уже в начале кампании: попросту сплагиатила собственную программу у другого кандидата от этой политической силы, баллотирующегося в одном из округов Киевской области", - подчеркнул наш источник.

По словам нашего собеседника, Любовь Шпак и ранее попадалась на плагиате.

"Даже беглый анализ страниц монографии Любови Шпак позволяете выявить целые скопированные из статей 1990-хх годов абзацы. Хотя сама она заявляет о научной новизне собственной научной работы", - отметил наш источник.

Ранее OBOZREVATELсообщал, что в Харькове от "Слуги народа" идет на выборы скандальный блогер, имеющий израильский паспорт и несколько раз за последние годы ездивший по этому паспорту в Москву. Соответствующую информацию обнародовал народный депутат Андрей Денисенко.

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