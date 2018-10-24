МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Александр Кирш
Александр Кирш
Народный депутат УкраиныВсе статьи автора

Матрица? Оно таки прет с экрана

6.8т

Мы живем внутри фильма. Когда в сериале "Слуга народа" показывают, как цинично готовят ролик кандидата, а потом уже вне этого фильма идет ролик кандидата настоящего, сложно понять, где кино, а где жизнь, тем более, что ролики невероятно похожи.

Рейтинг кандидата в президенты в сериале сопоставим с реальным рейтингом актера, который его играет.

Это не только у нас. В американском фильме 2002 г. "Цена страха" новый президент России по фамилии Немиров в угоду общественному мнению чуть не развязал ядерную войну, заявив, что лучше прослыть ястребом, чем политическим импотентом. Начинался фильм с того, что в СИРИИ(!) упал самолет с атомной бомбой.

Чем более дик сюжет, тем больше у него шансов стать реальностью.

40 лет назад в итальянском детективе "Замкнутый круг" показывали, как прямо с экрана убивали человека в зрительном зале. На одном и том же месте. Пулей из времени того вестерна. Киномеханик тогда кричал: Я не могу его остановить!

ОНО таки прет с экрана. И стреляет.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр КиршАлександр Кирш
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина

Наши блоги