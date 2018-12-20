Матиос пояснил, зачем депутатам ВСК по Гриценко

Временная следственная комиссия (ВСК), которая выясняет обстоятельства хищений в армии за годы независимости, используется для сведения политических счетов и пиара.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью LIGA.net. "За новейшую историю Украины ни одна комиссия не сделала ничего полезного для уголовных дел. Это собрание для сотрясения нижних слоев атмосферы", — сказал Матиос.

Анатолий Матиос LIGA.net

Он также утверждает, что военная прокуратура не отказывала ВСК в предоставлении информации. "Это было напоминание нардепам, что ни один орган, в том числе Верховная Рада, не вправе вмешиваться в расследование", — отметил военный прокурор.

Отвечая на вопрос, что данную ВСК создавали для дискредитации кандидата в президенты Анатолия Гриценко, прокурор ответил, что не понимает мотива ее создания. Свое решение не предоставлять информацию он объяснил нежеланием поддерживать "политические заявления, которые не влекут юридических последствий".

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По словам Матиоса, следователь и прокурор бессрочно несут ответственность за процессуальные решения, в отличие от депутатов. "Винник (глава комиссии Иван Винник, депутат от БПП. — Ред.) готов к такой ответственности? Вряд ли. На нем и так долгов, как блох на кожухе (согласно данным Bihus.Info, Винник набрал кредитов в банках на 316 млн гривен)", — подчеркнул военный прокурор.

Он уверен, что ВСК — это элемент политической мести, а знающие о его отношениях с Гриценко, понимают, что тут точно нет поддержки кандидата в президенты. "Если нардепам нужно занять время, то пусть создают. Чтобы было чем будоражить неокрепшие мозги в телеэфирах", — сказал Матиос.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Иван Апаршин заявил, что в ВСК Винника по расследованию фактов хищения имущества в Вооруженных силах представили неверные цифры. Это касается также того периода, когда министром обороны был Гриценко (2005-2007 годы).