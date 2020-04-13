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13 апреля • обновлено в 12:34
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"Мастера многоходовок": стало известно о подлости России в ООН

5.6т
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Россия ведет массированную пропаганду во всем мире, ведь россияне "мастера закулисной, тайной дипломатии".

Об этом в интервью "РБК-Украина" предупредил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

"Россияне большие мастера многоходовок, они могут не иметь изысканности в своих действиях, они часто действуют кондово, и в заявлениях, и в дипломатических шагах. Но они мастера закулисной, тайной дипломатии. Надеяться, что Россия получила отпор в позапрошлый четверг и остановилась, когда Украиной и ее партнерами была заблокирована российская резолюция о санкциях, не стоит", – отметил он.

Россия в ООН

Россия в ООН

Дипломат добавил, что Россия в ООН влияет на страны, которые выступают против односторонних санкций как таковых.

"Лучший иллюстративный эпизод в работе Генассамблеи – ежегодное голосование односторонних санкций США против Кубы, тогда почти вся Генассамблея за исключением США и в частности Украины объединяется вокруг вопроса снятия этих санкций. Также есть вопросы и по иранским санкциям, в западном мире нет единства по этому вопросу. Поэтому, когда Россия выносит вопрос санкций, она это делает в красивой упаковке, которая привлекательна для значительного количества членов Генассамбле. Поэтому новые попытки РФ воспользоваться ситуацией, чтобы раздувать свою пропаганду, еще будут", – подытожил Кислица.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию поставили на место в ООН из-за катастрофы МН17.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
российская пропаганда
Персона
Сергей Кислица
Место
Украина
Теги
пропаганда Совбез ООН ООН
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
".. москалi не розумiють, що якщо нам дадуть багато грошiв, ми станемо непереможними..", - В. Вятрович. ))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
подлее какловой нации никого в мире нету...
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
без сша ты и хрюкнуть не смеешь.это и касается партнеров -шпротных ларьков и лаврушников
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