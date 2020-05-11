Массовый голод и беды: Саакашвили пригрозил Грузии в случае разрыва отношений с Украиной

Грузинскому народу грозит голод и беды, если отношения между Киевом и Тбилиси испортятся из-за назначения Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ в Украине.

Об этом в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи" сказал сам бывший президент Грузии, передает Sova.

"Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом не говорится, и Украина этого не сделает", – сказал бывший глава Одесской ОГА.

Михеил Саакашвили

Со слов Саакашвили, многие продукты в Грузии завозятся из Украины: "например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко".

Также по мнению экс-президента, против его назначения выступали в Москве.

"Для России это был очень принципиальный вопрос ... Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина – независимая страна, а ее президент – полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу стать яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу – необходимо", – говорил он.

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