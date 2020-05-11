Массовый голод и беды: Саакашвили пригрозил Грузии в случае разрыва отношений с Украиной
Грузинскому народу грозит голод и беды, если отношения между Киевом и Тбилиси испортятся из-за назначения Михеила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ в Украине.
Об этом в эфире грузинского телеканала "Мтавари архи" сказал сам бывший президент Грузии, передает Sova.
"Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом не говорится, и Украина этого не сделает", – сказал бывший глава Одесской ОГА.
Со слов Саакашвили, многие продукты в Грузии завозятся из Украины: "например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко".
Также по мнению экс-президента, против его назначения выступали в Москве.
"Для России это был очень принципиальный вопрос ... Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина – независимая страна, а ее президент – полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу стать яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу – необходимо", – говорил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.
Саакашвили отреагировал на назначение и сообщил, что 7 мая лично встретился с президентом Украины. Встречу он назвал "продолжительной и интересной".
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новое назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации. В соцсетях появилось много шуток и фотожаб.
Изначально Саакашвили нацеливался на должность вице-премьера по реформам. Такой должности в Кабмине ранее не было.
Позже появилась информация, что нардепы не хотят поддерживать его кандидатуру.
Новость о возможности нового назначения политика в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев. Единого мнения относительно этого не было и во фракции "Слуга народа".
В ОП рассказали, что Саакашвили может стать представителем Зеленского в Кабмине или секретарем Национального совета реформ. На эти должности президент может назначать без одобрения парламента.
Позже сам Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет реформ.
При этом политик уже посещал заседания Нацсовета реформ в качестве экс-главы Одесской ОГА. На одном из них у него произошел конфликт и словесная перепалка с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.