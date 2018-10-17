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Массовое убийство в Керчи: появилась реакция Порошенко

29.4тЧитать материал на украинском

Прокуратура республики Крым возбудила уголовное производство по статье теракт из-за взрывов и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, передает пресс-служба лидера государства. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Сегодня в Керчи случилось ужасное убийство. Мне прокуратура доложила, что возбуждено уголовное дело", - отметил он.

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По словам Порошенко, в поле зрения следствия находится личность потенциального убийцы и ужасные последствия его действий. Расследование таких дел является важным для Украины, потому что Крым является украинской территорией.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба президента Украины

"Почему для нас это важно? Потому что это украинские граждане. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", – подчеркнул Порошенко, выразив соболезнования.

В свою очередь, представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил, что Украина готова оказать любую помощь семьям погибших и раненых во взрыве.

"Мы готовы оказать любую помощь семьям погибших, раненых. Хочу подчеркнуть, что полная ответственность за то, что происходит в Крыму возлагается на государство-агрессора. Попытки россиян всячески использовать те факты разжигания межнациональной вражды, раскатка этого молоха репрессий должны получить достойную оценку международного сообщества", - заявил Бабин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. Известно, что перед этим были слышны звуки выстрелов. Один из подозреваемых был найден мертвым.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
И эти тоже хотят примазаться, быть в гуще событий, но выходит как-то неуклюже...
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Фотоматериалы в сети есть, опросите Тоху Геращенко, Шлаву Рабиновича, Сашу Скотника, Аркашу Бабченко наконец, и дело можете передавать в суд.
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Какелы, вас не то что за дебилов обоз держит, он сам с вас ржёт! Какое ДЕЛО прокуратура возбудила, придурки!!! В бинокль место происшествие рассматривать будет? Квадрокоптером улики собирать? Разведчики ипанутой на всю голову недоармии свидетелей опрашивать?
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