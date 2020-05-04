Массовое тестирование и страхование врачей: у Порошенко потребовали от власти решительных шагов из-за COVID-19

Партия "Европейская солидарность" потребовала от власти эффективных мер борьбы с пандемией коронавируса, которые должны эффективно защищать людей, прежде всего – врачей, находящихся на передовой борьбы с болезнью.

Как сказано в заявлении партии, эти меры должны быть приняты на внеочередном заседании парламента, посвященном исключительно борьбе с коронавирусом, защите людей и украинской экономики от последствий пандемии.

"Партия "Европейская солидарность" неоднократно официально обращалась к руководству парламента с требованием определиться с датой этого заседания, однако власть до сих пор преступно медлит с его проведением", – отметили в пресс-службе политсилы.

Первоочередным законом, на принятии которого будет настаивать фракция "Европейской солидарности" на внеочередном заседании, должен стать закон о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусом, автором которого является пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Промедление с принятием этого закона очень дорого обходится стране – только за то время, как мы настаивали на его принятии, в Украине уже заболели 800 наших медиков. Украина является одним из лидеров печального антирейтинга стран с наибольшим количеством врачей, заболевших COVID-19 . Фракция "Европейская солидарность" будет предлагать, чтобы под действие закона попали все врачи, в том числе и те, которые заболели COVID-19 до его принятия", – сказано в сообщении.

Вторым важным антикризисным мероприятием должно стать масштабное тестирование всех потенциальных групп риска. По мнению нардепов, без массового тестирования все карантинные мероприятия являются сплошной профанацией.

"Мы возмущены малым количеством тестов, проведенных в Украине, и не понимаем, куда поделились 2 миллиона тестов, которые обещали власти. Мы считаем, что нежелание власти проводить массовое тестирование является сознательной попыткой скрыть от граждан Украины настоящие показатели распространения болезни. Партия "Европейская солидарность" настаивает, чтобы каждый пациент, который обратился за помощью к семейному врачу, мог пройти бесплатное тестирование", – сказано в заявлении.

Массовое тестирование не только позволит локализовать цепи распространения эпидемии, но и станет предпосылкой к ослаблению карантинных мероприятий. И поэтому третьим мероприятием, которое должно быть рассмотрено на заседании парламента, как отмечают в "ЕС", должен стать пакет инициатив поддержки малого и среднего бизнеса и социальной защиты, которых неэффективные действия власти поставили на грань выживания.

Это, в частности, должно быть открытие рынков и разрешение продажи еды и напитков в кафе и ресторанах на вынос с требованием соблюдения жестких санитарных норм, правил защиты продавцов и покупателей, дезинфекции и соблюдение социальной дистанции, а также использование одноразовой посуды; реструктуризация кредитов и освобождение от налогообложения на период карантина предпринимателей, чья работа приостановлена.

"Партия "Европейская солидарность" в очередной раз констатирует отсутствие у власти профессионализма и качественного государственного менеджмента. Мы убеждены, что каждый день промедления с действенными антикризисными мерами – это угроза жизни миллионов людей и еще один шаг к экономическому коллапсу. Бездумные запреты и управленческий хаос должны быть немедленно приостановлены!" – отметили в партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Европейская солидарность" заявили, что экономические проблемы в Украине начали накапливаться еще до начала пандемии коронавируса – только что закончился "запас прочности", созданный еще при президентстве Петра Порошенко.