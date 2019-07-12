Масштабная чистка политиков: Зеленский внес в Раду неотложный документ

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации на президента, депутатов, спикера, членов ВСЮ, избираемых чиновников и кандидатов.

Глава государства внес 12 июля в Верховную Раду соответствующий законопроект под №10444 с пометкой "неотложный".

Владимир Зеленский

Согласно пояснительной записке к законопроекту, чиновников предлагают люстрировать за злоупотребление ими своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, уход от ответственности за действия, направленные на собственное обогащение.

Так, действие люстрации предлагают распространить на следующих лиц:

президента;

председателя Верховной Рады и его заместителей;

народного депутата;

премьер-министра, министров и заместителей;

главу Нацбанка;

председателя Антимонопольного комитета;

председателя Фонда госимущества;

председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, первого заместителя, заместителя;

председателя СБУ и руководителя внешней разведки;

секретаря СНБО и его заместителей;

главу Администрации президента;

члена Высшего совета юстиции, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации Украины, заместителей;

начальника Генштаба, руководителей госпредприятий, в частности входящих в состав Укроборонпрома;

регионального руководителя органов прокуратуры, СБУ, МВД, ГФС и других.

Этим лицам будет запрещено находится у власти в течение 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заверил, что очищение власти затронет также и команду Зеленского.

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