Масштабная чистка политиков: Зеленский внес в Раду неотложный документ

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации на президента, депутатов, спикера, членов ВСЮ, избираемых чиновников и кандидатов.
Глава государства внес 12 июля в Верховную Раду соответствующий законопроект под №10444 с пометкой "неотложный".
Владимир Зеленский
Согласно пояснительной записке к законопроекту, чиновников предлагают люстрировать за злоупотребление ими своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, уход от ответственности за действия, направленные на собственное обогащение.
Так, действие люстрации предлагают распространить на следующих лиц:
президента;
председателя Верховной Рады и его заместителей;
народного депутата;
премьер-министра, министров и заместителей;
главу Нацбанка;
председателя Антимонопольного комитета;
председателя Фонда госимущества;
председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, первого заместителя, заместителя;
председателя СБУ и руководителя внешней разведки;
секретаря СНБО и его заместителей;
главу Администрации президента;
члена Высшего совета юстиции, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации Украины, заместителей;
начальника Генштаба, руководителей госпредприятий, в частности входящих в состав Укроборонпрома;
регионального руководителя органов прокуратуры, СБУ, МВД, ГФС и других.
Этим лицам будет запрещено находится у власти в течение 10 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заверил, что очищение власти затронет также и команду Зеленского.
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