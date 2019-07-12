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Масштабная чистка политиков: Зеленский внес в Раду неотложный документ

27.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации на президента, депутатов, спикера, членов ВСЮ, избираемых чиновников и кандидатов.

Глава государства внес 12 июля в Верховную Раду соответствующий законопроект под №10444 с пометкой "неотложный".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Согласно пояснительной записке к законопроекту, чиновников предлагают люстрировать за злоупотребление ими своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, уход от ответственности за действия, направленные на собственное обогащение.

Так, действие люстрации предлагают распространить на следующих лиц:

  • президента;

  • председателя Верховной Рады и его заместителей;

  • народного депутата;

  • премьер-министра, министров и заместителей;

  • главу Нацбанка;

  • председателя Антимонопольного комитета;

  • председателя Фонда госимущества;

  • председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, первого заместителя, заместителя;

  • председателя СБУ и руководителя внешней разведки;

  • секретаря СНБО и его заместителей;

  • главу Администрации президента;

  • члена Высшего совета юстиции, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации Украины, заместителей;

  • начальника Генштаба, руководителей госпредприятий, в частности входящих в состав Укроборонпрома;

  • регионального руководителя органов прокуратуры, СБУ, МВД, ГФС и других.

Этим лицам будет запрещено находится у власти в течение 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Владимир Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

  • Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заверил, что очищение власти затронет также и команду Зеленского.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Полищук Виктор
Полищук Виктор
Уже проходили в 17 году. Кулаков трудяг расстреляли интелегенция уехала и грамотные трудяги тоже в итоге остались грабители и бездари что в сущности есть и у нас.невсе же кто был у власти долбни есть много грамотных. Не ждал таких граблей.
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Золотарьова Ольга
Золотарьова Ольга
А судьи кто? Обагащение это результат,начинать бороться надо с причин. Зеленский декларируя новые изменения в стране реально копирует действия попередников.
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Vera Grabovska
Vera Grabovska
ЗЕнаркоша разбушевался , только оно забыло , что депутатов выбирал НАРОД УКРАИНЫ и не ему решать , нюхнув зайвого ЗЕшмаркля !
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