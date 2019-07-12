Масштабная "чистка" от Зеленского: "Большая семерка" озвучила нюанс

Страны "Большой семерки" поддержали процесс люстрации в Украине, который является правильным шагом для государства.

Об этом сказано в заявлении послов G7 в Twitter.

"Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от невыборочного возложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процесса управления", – говорится в заявлении.

Однако дипломаты отметили, что Украина утратила шанс начать масштабную люстрацию, которая могла произойти сразу после Евромайдана.

"С 2014 года мы имели возможность приветствовать прогресс в реформировании ряда важных сфер. Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служенным положением является правильным шагом, однако, по нашему убеждению, теперешняя ситуация в Украине не сравнима с той, которая имела место поле Революции Достоинства", – указано в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

При этом представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что массовая люстрация в Украине чиновников времен президентства Петра Порошенко якобы затронет также и команду нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

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