Маслов: люди, которые имеют связи с Россией, не могут быть допущены к власти в Украине

Люди, которые имеют связи с Российской Федерацией, не могут быть допущены к власти в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook заявил известный харьковский активист, юрист, гражданский и политический деятель, член Совета дороброчестия Высшей квалификационной комиссии судей Украины, военный разведчик отдельной разведроты в составе 92-1 ОМБР Вооруженных сил Украины Леонид Маслов.

В своем обращении к харьковчанам и руководству партии "Слуга народа" он отметил, что для него стал полной неожиданностью тот факт, что по 169 харьковскому округу баллотируется лицо, которое на самом деле не осуществило никаких выдающихся поступков, кроме того, что имеет двойное гражданство и путешествует в Российскую Федерацию уже после начала войны.

Леонид Маслов "СЕНС Україна"

"Кандидат Куницкий. Санек, точнее ЗеПеСанек, как он себя называет. Говорят, что гражданин Израиля и даже в ЦАХАЛе служил, но баллотируется в нашу Верховную Раду мажоритарщиком от "Слуги народа". Украину Санек не защищал. Вероятно, в ЦАХАЛе не научился. Ничего выдающегося, кроме сомнительной хамовитой попсы "Дорожный контроль", где он учит быдло, как безнаказанно нарушать ПДД, он в своей жизни не создал. Никакой он не общественный деятель", – возмутился волонтер.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия будет разбираться с вопросом двойного гражданства кандидата в народные депутаты Александра Куницкого. Об этом заявила член ЦИК Ольга Желтова после заседания Центризбиркома, добавив, что у ЦИК есть факты, подтверждающие пересечение гражданином Украины Александром Куницким государственной границы Украины по паспорту гражданина иностранного государства.

В то же время, Елена Монова опубликовала фото, которые якобы доказывают, что Александр Куницкий служил в армии Израиля, отметив, что наконец появился комментарий Дмитрия Разумкова, который сообщил, что партия "Слуга народа" проверит информацию о наличии израильского гражданства у кандидата-мажоритарщика по 169 избирательному округу Александра Куницкого.

Ранее Дмитрий Разумков в своем интервью для "Цензор.нет" сообщил, что 6 июля партия "Слуга народа" почистит свои списки.

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