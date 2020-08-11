Машину Богдана пытались сжечь в Киеве: эксклюзивные подробности

Карина Бондаренко Политика 09:39, 11.08.2020 Обновлено: 10:06, 11.08.2020

Автомобиль Tesla Model X, принадлежащий бывшему руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану, в Киеве пытались сжечь.

Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в правоохранительных органах. На машину неизвестные поставили сумку, после чего произошло возгорание.

Известно, что машина стояла на улице, потому что ею пользовался брат Богдана.

Ранее OBOZREVATEL писал, что автомобиль Tesla Андрея Богдана загорелся около трех часов утра 11 августа. Пожар ликвидировали через несколько минут.

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