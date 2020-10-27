Маша Фокина вступилась за дедушку и посоветовала СМИ "подбирать слова"

Внучка отстраненного от трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина певица Маша Фокина обратилась к журналистам, которые назвали первого премьер-министра ее "дедом".

Об этом она написала своей странице в Facebook. Накануне одно из украинских СМИ опубликовало материал под названием "Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом". В ответ на это певица обратилась к СМИ и заявила, что первого премьер-министра Украины якобы некорректно называть дедом.

"1. Дедом вы можете назвать, только своего родственника, а не первого премьер-министра Украины. 2. Уволить могут только в том случае, если платят зарплату. Это было его решение, принять участие в ТГК от чистого сердца и из-за любви к своей стране", – написала она.

Также певица посоветовала журналистам "подбирать слова", когда они пишут о Фокине.

"Подбирайте, пожалуйста, слова, когда вы пишете о таких людях, как Витольд Павлович Фокин", – добавила она.

Facebook/Маша Фокина

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