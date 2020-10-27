Маша Фокина вступилась за дедушку и посоветовала СМИ "подбирать слова"
Внучка отстраненного от трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина певица Маша Фокина обратилась к журналистам, которые назвали первого премьер-министра ее "дедом".
Об этом она написала своей странице в Facebook. Накануне одно из украинских СМИ опубликовало материал под названием "Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом". В ответ на это певица обратилась к СМИ и заявила, что первого премьер-министра Украины якобы некорректно называть дедом.
"1. Дедом вы можете назвать, только своего родственника, а не первого премьер-министра Украины. 2. Уволить могут только в том случае, если платят зарплату. Это было его решение, принять участие в ТГК от чистого сердца и из-за любви к своей стране", – написала она.
Также певица посоветовала журналистам "подбирать слова", когда они пишут о Фокине.
"Подбирайте, пожалуйста, слова, когда вы пишете о таких людях, как Витольд Павлович Фокин", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Маша Фокина заявила, что именно она помогла своему деду Витольду Фокину стать замглавы украинской делегации ТКГ благодаря ее знакомству с главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Позже в сети обнародовали личную переписку Ермака и Фокиной.
Также всплыли скандальные фото Маши Фокиной, на которых она позировала обнаженной.
Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы.