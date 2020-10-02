Фокина – о скандале в ТКГ: украинцы восхищаются моим умнейшим дедушкой
Внучка отстраненного от должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина – Мария, прокомментировала его отстранение.
По ее словам, к ней подходили украинцы и выражали слова восхищения о Фокине.
"Очень приятно, сколько теплых слов, сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают свое восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова!" – написала девушка в Instagram.
Также Мария опубликовала совместное фото с дедушкой.
Напомним, что Мария Фокина сказала, что ее дед, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин получил должность первого замглавы украинской делегации в ТКГ после знакомства с главой Офиса президента Андреем Ермаком.
После Фокин заявил, что не помнит, когда его внучка – певица Маша Фокина – познакомила его с нынешним главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием уволить Фокина.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отстранить Фокина от переговоров по Донбассу.
Вскоре отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Фокин не виноват в договорах, которые ранее подписывала Украина, но отметил, что заявления первого премьера не оправдывают его.
Президент Владимир Зеленский указом отстранил Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.