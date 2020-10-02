Фокина – о скандале в ТКГ: украинцы восхищаются моим умнейшим дедушкой

Внучка отстраненного от должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина – Мария, прокомментировала его отстранение.

По ее словам, к ней подходили украинцы и выражали слова восхищения о Фокине.

"Очень приятно, сколько теплых слов, сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают свое восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова!" – написала девушка в Instagram.

Также Мария опубликовала совместное фото с дедушкой.

Напомним, что Мария Фокина сказала, что ее дед, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин получил должность первого замглавы украинской делегации в ТКГ после знакомства с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

После Фокин заявил, что не помнит, когда его внучка – певица Маша Фокина – познакомила его с нынешним главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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