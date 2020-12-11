Маруся Зверобой станет кандидатом от "ЕС" на довыборах на Ивано-Франковщине

Украинский волонтер, служащая по контракту ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск Маруся Зверобой (Елена Самбул) станет кандидатом от партии "Европейская солидарность" на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине.

Об этом стало известно во время съезда партии, передает пресс-служба. Как сообщил лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко, официально избирательный процесс еще не стартовал, однако кандидатуру Маруси поддерживают и партийцы, и волонтеры, и ветеранская среда.

"Я прошу поддержать Марусю. Соответствующая поддержка является от ветеранских организаций, добровольцев, которые есть в нашей команде, ко мне поступают сейчас многочисленные эти предложения. Маруся публично обнародовала, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте", – отметил Петр Порошенко.

Порошенко призвал поддержать Марусю Зверобой на довыборах в Ивано-Франковской области Пресс-служба "Европейской Солидарности"

Маруся Зверобой в своем выступлении поблагодарила за доверие и отметила, что готова стать в ряды "парламентского спецназа" "Европейской Солидарности".

"Быть бойцом элитного подразделения – это когда ты имеешь мужество, упорство, никогда не останавливаешься и никогда не отступаешь. Мне везло с командирами. Первым командиром в этой войне был Дмитрий Ярош, мое большое уважение сохраняется до сих пор. Надо было очень серьезно работать и иметь очень серьезные достижения, чтобы иметь такого элитного командира – и это был Михаил Забродский. Вы же понимаете, что командующий ВДВ на тот момент без серьезных достижений не пошел бы на сотрудничество. Поэтому это является для меня определенным показателем моей работы", – отметила участница войны против российской агрессии.

"Для того, чтобы достичь того, чтобы стоять здесь, еще у одного элитного командира Петра Алексеевича Порошенко, надо было серьезно поработать еще и в десантно-штурмовых войсках. Но это огромная школа. Для меня все эти командиры были серьезным примером", – заметила Маруся Зверобой.

Маруся Зверобой рассказала, зачем идет в депутаты Пресс-служба "Европейской Солидарности"

"Сейчас я вынуждена идти дальше, потому что я не вижу другого инструментария, чтобы влиять на ситуацию, которая складывается в государстве. С "Правого сектора" я пошла в десантники, потому что это была возможность получить больше ресурсов, научить и заниматься большим количеством бойцов сделать больше качественной работы. Сейчас моя мотивация аналогичная – я хочу сделать больше для этого государства, иметь больше ресурсов влияния. Поскольку я вижу своих врагов, никогда не выпускала их из своего фокуса, и я могу заниматься большим количеством личного состава", – отмечает волонтер.

"Для меня большая честь присоединиться к политическим киборгам, я поклонница и "Европейской Солидарности", и "Дела общин", о чем неоднократно говорила, и на выборах максимально помогала вашим кандидатам. Так же для меня большая честь представить себя защитником Надвирнянщины. Родина Степана Бандеры – это большая честь, и я это осознаю, но я считаю, что Степану Андреевичу не будет за меня стыдно. К тому же, там достаточно сложный регион, на который не каждый будет иметь мужество пойти. Но НИКТО КРОМЕ НАС! ВСЕГДА ПЕРВЫЕ! и не было такого врага, которого бы мы испугались. Поэтому я с удовольствием вступлю в борьбу за возможность заниматься Надвирнянщиной и защищать государство на высшем уровне", – подчеркнула Маруся Зверобой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что партия "ЕС" подтвердила свой статус самой мощной украинской оппозиционной силы, а также существенно обновила свой состав.