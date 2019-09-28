#вытащить_премьер_министра

Так произошло, считай, почти со всеми - с Полтораком, с Омеляном, с Миносвиты, хто там, не помню, ну и так далее. С Гройсманом даже, не к утру будь помянут.

Любой из министров, регулярно приходящих на посады, даже с самыми лучшими намерениями - щось впроваджує, реформує, поглиблює та вичавлює. Ровно до дня, когда он с посады уходит. И все прекращается - точнее новый человек в седле выбирает новый курс, и особовый склад министерства начинает следовать ему, преданно глядя в глаза. Потому что министры и их замы приходят и уходят, а особовий склад - остаётся. Он вечен, непоколебим и железобетонен, и на х*ю он всех вертел.

Поэтому что мало стать министром и притянуть несколько замов, часть из которых - хорошие, мабуть, люди, а ещё часть - навязана Кабмином. Министерству пох*й. Оно таких бугров в гробу видало, и на словах тебе, конечно, почёт и уважение - но ровно до дня увольнения.

Министр и замы не сделают ни-ху-я в глобальном плане, потому шо для серьёзных изменений - нужна команда. Нужно полсотни человек на ключевых постах, умных, разобравшихся, прохававших и доказавших. Нужны сумасшедшие проукраинские умнички, научившиеся всем, сука, скиллам этой бл*дской бюрократии - и не потерявшие при этом умения оставаться людьми и единомышленниками. Команда, понимаешь?

Именно это произошло в МОЗе - в единственном министерстве, где работала реальная команда. Не "группа имени Супрун", не "молодые реформаторы" - а вумні, освіччені люди, умеющие мыслить и, шо редко случается, ещё и работать системно. И видящие путь еще на пять лет вперёд.

Поэтому МОЗ был единственным министерством, нормально работавшим в "период безвластья", когда выборы вже прошли, а министров еще не назначили. Бо была команда.

И именно поэтому сейчас в МОЗе - п*здец. И решить этот п*здец может либо министр, либо премьер.

Министра я не знаю, а премьера Алексея Гончарука видел на "Invictus Games". Наче норм, не суконный и не затянутый.

Алексей, если вас взяли в заложники и заставляют помогать гибели тока-тока зародившейся системы здравоохранения - в своём ближайшем ролике моргните дважды.

Мы вас вытащим.

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