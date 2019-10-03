Марш УПА в Киеве: в "Правом секторе" предупредили о провокациях

Марш ко Дню защитника Украины 14 октября в Киеве пройдет с участием "Правого сектора".

Об этом OBOZREVATEL рассказал спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский. "Я допускаю, что могут быть провокации", – предупредил он.

"Будет очень много людей, 20-30 тысяч человек, и в такой толпе можно сделать какую-то провокацию. Бросить гранату или сделать что-то еще", – признал он.

В то же время он заверил: если провокации и будут иметь место, то исходить они будут не от националистов, а "от сторонних сил, которые выступают против существования государства Украина".

Правый сектор на марше Политринг

В этом контексте Скоропадский напомнил о том, что в настоящее время в Украине отсутствуют политические силы, которые традиционно были ярыми оппонентами националистов. "В 2005, 2006, 2007 годах мы бились с коммунистами, с прогрессивными социалистами и прочими, но сейчас этой нечисти уже не существует", – сказал он.

Спикер также сообщил о том, что на 14 октября в Киеве запланирована "совместная акция украинских националистов. Будет и "Правый сектор", и "Свобода", и "Национальный корпус", и другие организации националистического направления".

"Участие "Правого сектора" будет в том же формате, что и в предыдущие годы. Будет обычный марш, который проходит уже много лет подряд", – добавил он.

Напомним, 14 октября отмечается День защитника Украины. Он совпадает с Днем украинского казачества и с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. С 2015 года 14 октября – выходной день.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе "Правого сектора" поделились подробностями об акции протеста, которую планируют провести 2 октября у здания Офиса президента.

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