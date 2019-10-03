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3 октября • обновлено в 06:39
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Марш УПА в Киеве: в "Правом секторе" предупредили о провокациях

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Марш ко Дню защитника Украины 14 октября в Киеве пройдет с участием "Правого сектора".

Об этом OBOZREVATEL рассказал спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский. "Я допускаю, что могут быть провокации", – предупредил он.

"Будет очень много людей, 20-30 тысяч человек, и в такой толпе можно сделать какую-то провокацию. Бросить гранату или сделать что-то еще", – признал он.

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В то же время он заверил: если провокации и будут иметь место, то исходить они будут не от националистов, а "от сторонних сил, которые выступают против существования государства Украина".

Правый сектор на марше

Правый сектор на марше

Политринг

В этом контексте Скоропадский напомнил о том, что в настоящее время в Украине отсутствуют политические силы, которые традиционно были ярыми оппонентами националистов. "В 2005, 2006, 2007 годах мы бились с коммунистами, с прогрессивными социалистами и прочими, но сейчас этой нечисти уже не существует", – сказал он.

Спикер также сообщил о том, что на 14 октября в Киеве запланирована "совместная акция украинских националистов. Будет и "Правый сектор", и "Свобода", и "Национальный корпус", и другие организации националистического направления".

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"Участие "Правого сектора" будет в том же формате, что и в предыдущие годы. Будет обычный марш, который проходит уже много лет подряд", – добавил он.

Напомним, 14 октября отмечается День защитника Украины. Он совпадает с Днем украинского казачества и с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. С 2015 года 14 октября – выходной день.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе "Правого сектора" поделились подробностями об акции протеста, которую планируют провести 2 октября у здания Офиса президента.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив День защитника Украины
Персона
Артем Скоропадский
Место
Украина Киев
Тег
УПА
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Катапульту, идиоты, не забудьте и покрышки ...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Давайте придурки мочитесь...Вы как встряли в 91 году в дерьмо так там и сидите...Побольше режьте друг друга нам на радость...Меньше салом будет на планете вонять.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А, те самые нацики, которых у вас типа нет? Полиции надо эту компанию в автобусы, и на Донбасс. Они же типа патриоты? Но почему-то никто из них не служит. А так, и план по призыву выполните, и этих говнюков перестреляют.
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