Марш Независимости в Киеве возглавят Ярош и Забродский: они обратились к украинцам. Видео

Марш Независимости, который состоится 24 августа в Киеве, возглавят Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский и командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош.

Боевые командиры призвали ветеранов ВСУ, добровольцев, участников войны против российской агрессии, волонтеров, общественных активистов и всех, кому небезразлична Украина, отдать в этот день дань армии и продемонстрировать патриотическое единство. Соответствующий видеоролик в Facebook опубликовал ветеран войны на Донбассе Александр Погребиский (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"За 5 лет мы вместе возродили армию, которая смогла защитить страну. 5 лет военный парад был уважением украинского народа к своей армии, отчетом власти перед своим народом за сделанное в сфере обороноспособности. Уже второй год подряд власти страны, на которую напали и ведущей войну, отказывается от такого отчета. Ибо нечем отчитываться. Ибо защита и армия, к сожалению, перестают быть приоритетом. 24 августа в 10:00 30 минут мы, участники этой войны, собираемся здесь, у метро "Университет", – отметил в видео Забродский.

"Чтобы доказать, что Украина и дальше будет сопротивляться российской агрессии и попыткам реванша коллаборационистов, которые пытаются уничтожить нашу государственность. Мы еще раз должны доказать, что нам. украинцам, не "какая разница". Что Украина – это независимая, самостоятельная, и соборное государство", – сказал Ярош.

"И продемонстрировать нашу дань уважения тем, кто и сейчас защищает нашу родину. Мы готовы к защите Украины. С Независимостью не шутят", – подчеркнул Забродский.

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