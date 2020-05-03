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3 мая • обновлено в 22:34
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Михаил Бродский
Михаил Бродский
Глава редсовета "Обозревателя" Все статьи автора

Мародерство на горе, или Куда Тимошенко дел деньги олигархов

52.1т

Итак, вчера одна моська, он же Кирилл Тимошенко, он же зам. главы ОП, он же экс-ивент-менеджер Корбана и Филатова, он же мародёр на коронавирусе и он же главный пиарщик Зеленского, позволил себе грязно намекать у себя в блоге на СМИ и их собственников о якобы заказухе на него из-за его мародёрства на закупках в Китае.

Отвечаю: сосунок, пока ты не объяснишь, по сколько денег сбросились олигархи и куда ты их дел, с документами, ты в моих глазах вор и мародёр на горе людей.

Насчёт репутации других, не волнуйся, ещё два-три месяца и у вас останется 15%. Любой чиновник не имеет презумпции невиновности. Давай документы, где вы с Баумом дели 20 миллионов долларов.

Про Баума и ваш воровской закон про казино, напишу позже. Ты и тут обманул Зеленского.

Позорные вы людишки. Будете гореть в аду, как Кравченко.

Это тебе не устрицы открывать на вечеринках.

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