Марина Порошенко выразила представителю ОБСЕ серьезные сомнения в способности власти провести выборы

Лидер команды "Европейская солидарность" в Киевсовет Марина Порошенко поделилась своим мнением о ходе избирательной кампании в Украине. Она выразила сомнения в институциональной способности действующей власти провести выборы.

Как передает пресс-служба политсилы, об этом она сказала во время встречи с председателем мониторинговой миссии ОБСЕ Ингибйорг Сольрун Гисладоттир и политическим аналитиком миссии Димашем Алжанов, с которыми пообщалась вместе с главой списка "ЕС" в Киевский областной совет Викторией Сюмар.

При обсуждении Марина Порошенко отметила, что эти выборы будут важными индикатором всего, что происходит в стране в течение последних полутора лет правления абсолютно некомпетентной центральной власти. "У нас есть серьезные сомнения относительно институциональной способности действующей власти провести эти выборы. Большое беспокойство вызывает независимость избирательных комиссий и их возможность полноценно работать с учетом эпидемии коронавируса. Учитывая сложность избирательного процесса мы ожидаем достаточно большое количество нарушений и соответственно обжалований решений избирательных комиссий. И здесь нас особенно беспокоит способность судов оперативно и беспристрастно рассматривать дела и выносить справедливые решения, чтобы защитить выбор граждан", – сказала Марина Порошенко.

В то же время Виктория Сюмар отметила, что "Европейская солидарность" во время предвыборной кампании сталкивается с большим количеством нарушений и давлением. В частности, она рассказала о блокировании "Приватбанком" счетов партии, нарушениях при распределении должностей в избирательные комиссии всех уровней, повреждении билбордов с рекламой "Европейской солидарности" в Черкасской области и препятствовании размещению наружной рекламы партии в Волынской и Полтавской областях.

Также участники встречи отметили, что "Европейская солидарность" является партией с четкими идеологическими установками – ориентацией на европейские стандарты и защиту государственного суверенитета.

"В Киев мы идем с лозунгом "Помогать и защищать". И это не просто слова. Они соответствуют тому, что наша команда делала и делает, независимо от того, избирательная это кампания или политические будни", – отметила Марина Порошенко.

Участники встречи договорились о дальнейшем сотрудничестве и передаче всех фактов нарушений в ходе выборов к мониторинговой миссии ОБСЕ.