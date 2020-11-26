Марина Порошенко призвала поддержать женщин, страдающих от пандемии COVID-19

В Украине необходимо немедленно решать вопрос поддержки различных социальных групп, пострадавших от пандемии коронавируса. Особенно это касается женщин – медиков, мам с детьми, педагогов и предпринимателей.

Об этом во время дискуссии на четвертом Украинском женском конгрессе заявила Марина Порошенко. Она в частности напомнила, что при каденции предыдущей власти были инициированы реформы децентрализации и инклюзивного образования, которые позволили женщинам широко реализовать свои права.

По словам Марины Порошенко, необходимость защитить эти реформы от разрушения побудили ее возглавить команду "Европейской солидарности" и стать депутатом Киевсовета.

"Я делала это сознательно, видя, как сейчас разрушаются все достижения, реформы, которые мы так трудно воплощали в течение 5 лет. Невозможно было находиться в стороне. Одной из таких реформ является децентрализация, которая дала нам возможность сегодня провести по всей Украине успешные местные выборы, уже по новому законодательству, которое содержит очень четкую гендерную квоту. Мы знаем, что просто невозможно подать документы партиям, если не сохраняется квота участия женщин и мужчин в каждой пятерке "2 плюс 3", – подчеркнула Порошенко.

Она отметила, что благодаря этому в новом составе Киевского городского совета 39 женщин-депутатов. Это вдвое больше, чем в предыдущем созыве.

"Убеждена, что они займут свою активную позицию в решении киевских местных проблем, которых сейчас очень много. Особенно в связи с эпидемией коронавируса", – подчеркнула Марина Порошенко.

Она подчеркнула: "Европейская солидарность" – это та политическая сила, которая является последовательной в отстаивании европейских принципов и гендерное равенство является одним из таких принципов.

"На примере Верховной Рады мы можем показать, что у нас очень активная женская команда, которая есть и среди соучредителей этого украинского женского конгресса. Это – Мария Ионова, Ирина Геращенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и очень много других представительниц нашей оппозиционной, но очень мощной фракции в Верховной Раде", – отметила Порошенко.

Она напомнила, что Киев в прошлом году присоединился к Европейской хартии равенства женщин и мужчин в местном самоуправлении.

"Там заложены принципы, что равенство женщин и мужчин является фундаментальным правом в процессе принятия решений для демократического общества, учета локальными и муниципальными властями потребностей женщин и мужчин в равной степени", – подчеркнула Марина Порошенко.

"Для меня как для человека, который большую часть своей жизни уделил именно социальным вопросам, помощи и детям с инвалидностью, и социально незащищенным, очень важен более широкий аспект гендерного равенства. За время внедрения инклюзивного образования в Украине количество детей, которые смогли ходить в обычные школы, выросла с 2500 почти до 20 000. Это – возможности не только для мальчиков и девочек, которые могут стать полноценными членами украинского общества. Но и для судьбы их мам, которые сейчас смогут заниматься не только уходом за детьми, но и реализоваться в профессии", – отметила политик.

Она убеждена, что сейчас на уровне Киева надо немедленно решать вопросы поддержки различных социальных групп, которые наиболее страдают от эпидемии коронавируса.

"Еще в прошлом созыве Киевского городского совета было начато 6 основных социальных программ, и уже с начала эпидемии коронавируса был основан единый координационный центр, который оказывает материальную помощь по 10 направлениям. На это было выделено почти 700 млн грн. Мы будем продолжать эту помощь, в том числе и женщинам. Потому что это – и врачи, и медицинские сестры – вся медицинская сфера, которая сегодня очень нагружена в связи с эпидемией коронавируса. Мы постоянно с ними на связи, обеспечиваем их и системами индивидуальной защиты, и необходимым оборудованием и системами тестирования", – отметила Порошенко.

"Также не решен до конца алгоритм, как нашим педагогам давать знания детям в условиях эпидемии, когда мы постоянно находимся в ожидании полного локдауна, а на государственном уровне не внедрена система дистанционного обучения. От этого зависит и трудоустройство тех же самых мам, которые должны следить за своими детьми, когда они находятся дома. Это социальная поддержка со стороны местных властей для мам, которые будут вынуждены покинуть свои рабочие места", – заметила Порошенко.

"Безусловно, многострадальный наш малый и средний бизнес, который сегодня страдает от запретов выходного дня. Когда они не могут зарабатывать достаточно денег, чтобы содержать себя и платить налоги в местный и центральный бюджеты. Результаты этого мы будем видеть в ближайшем будущем. Здесь очень много вопросов, которые надо решать. Поэтому уже с первого заседания нашего нового созыва Киевского городского совета мы все эти вопросы будем обязательно нарушать и совместно решать", – сказала Порошенко.