Марина Порошенко получила негативные результаты на коронавирус

Кандидат в депутаты Киевского городского совета и жена пятого президента Украины Марина Порошенко получила результаты повторного теста на коронавирус. Они оказались отрицательными.

Поэтому она продолжает избирательную кампанию во главе команды "Европейской солидарности" в Киевский городской совет. Об этом говорится на сайте политсилы.

По ее словам, Петр Порошенко продолжает бороться с заболеванием COVID-19.

"Дорогие друзья! Прежде всего хочу поблагодарить всех за слова поддержки в эти непростые для нашей семьи время. Петр Алексеевич продолжает бороться с COVID-19.

Хочу сообщить, что сегодня я получила результаты повторного теста, и они снова оказались отрицательными.

Поэтому я продолжаю избирательную кампанию во главе команды "Европейской солидарности" в Киевский городской совет", – отметила Марина Порошенко.

Кандидат в депутаты КГС подчеркнула, что из-за ситуации с коронавирусом в стране партия больше сосредоточит свою кампанию именно на решении проблем медицины, образования и экономики, которые значительно обострились именно сейчас.

"Только объединив все силы, знания и умения, поддерживая друг друга, мы сможем противостоять лавине эпидемии, над которой потеряла контроль власть", – резюмировала она.