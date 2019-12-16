Марина Порошенко покидает Украинский культурный фонд из-за давления Офиса Зеленского

Председатель Украинского культурного фонда Марина Порошенко заявила о досрочном прекращении полномочий в нем.

Об этом она сообщила в своем видеообращении, которое размещено на сайте "Европейской солидарности". Кроме него, там также содержится копия ее заявление на имя министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бороянського.

Отмечается, что таким образом Марина Порошенко хочет предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды Фонда. Поскольку именно от министра культуры несколько дней назад на его Наблюдательный совет поступило "предложение" – досрочно прекратить его полномочия как главы.

Марина Порошенко покидает Украинский культурный фонд

"Понятно, что этот шаг инициирован Офисом Президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности", – говорится в обращении.

Также Порошенко отметила, что за время работы Фонда культурно-художественное сообщество почувствовало весомую поддержку и поверило в то, что государственная организация может быть открытой и повернутой лицом к людям. Кроме этого, деятельность Фонда получила положительные отзывы и от действующего министра культуры Владимира Бородянского, и от других представителей власти.

По ее словам, это свидетельствует о том, что "Фонд состоялся и стал действенной институцией и эффективным институтом развития украинской культуры".

Заявление Марины Порошенко eurosolidarity.org

В то же время она считает, что "давление" со стороны ОП связано с ее известной фамилией.

"Претензия ко мне одна – моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост – также не буду. Я имею честь!" – подчеркнула Марина Порошенко.

Она также поблагодарила команду за плодотворную работу, сообщив, что и в дальнейшем будет заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием, культурными и художественными проектами.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко поздравили с днем рождения нардепа от "ЕС" Ахтема Чийгоза, назвав его настоящим украинским и крымскотатарским героем.

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