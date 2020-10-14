Марина Порошенко: мы должны держать войско боеспособным, чтобы защищать Украину от оккупантов

Лидер команды "Европейская солидарность" в Киевсовет Марина Порошенко поздравила воинов с Днем защитника Украины.

Как сообщила пресс-служба политической силы, супруга пятого президента в среду, 14 октября, вручила благодарности "Европейской солидарности" военным и ветеранам российско-украинской войны.

Выступая перед собравшимися, она отметила: "ЕС – это та политическая сила, которая четко осознает, что основа государственности – это армия. И наша партия всегда будет отдавать должное защитникам Украины".

Сайт "Европейской солидарности"

"Сегодня наша борьба продолжается не только на фронте. И поэтому мы должны держать наши войска боеспособным, чтобы защищать Украину от оккупантов. Держать голову холодной, чтобы видеть: кто – друг, а кто – враг. И держаться вместе всем тем, кто любит Украину и не мыслит своей жизни без нее", - сказала Марина Порошенко в Ирпене Киевской области, приветствуя воинов с Днем защитника Украины.

Сайт "Европейской солидарности"

Марина Порошенко считает символичным, что многие ветераны сегодня баллотируются в местные советы именно от "Европейской Солидарности". В Приирпенье это командир 25-го батальона "Киевская Русь" Евгений Лавров, жена погибшего комбата Александра Гуменюка Елена Торган, Олег Павлов и многие другие.

Вместе с ветеранами АТО Марина Порошенко высадила яблонево-калиновую аллею в память о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.