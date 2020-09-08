Марченко о скандальном назначении Пудрика: если нет уголовных дел – пусть работает

Министр Сергей Марченко прокомментировал назначение Дениса Пудрика.
И.о. главы Государственной таможенной службы Андрей Павловский сам готовил назначение Дениса Пудрика на должность главы Одесской таможни.
Об этом министр финансов Сергей Марченеко сообщил в интервью для "Цензор". При этом он отказался комментировать декларацию Пудрика.
"По поводу декларации Пудрика стоит спросить у него. По представлению на его назначение, то его делал и.о. руководителя ГТС Павловский. Напомню, это – зона его ответственности. Безусловно, я согласовал это назначение. И разделяю часть ответственности за него", – сказал он.
При этом Марченко отметил, что для его главный маркер "кейса Пудрика" – его тест на профпригодность.
"Он без раскачки должен обеспечить выполнение определенных финансовых показателей. Конечно, я не проверяю руководителей таможен полиграфом. И не исследую их родственные связи. Если бы работал в НАПК, наверное, больше интересовался бы декларацией Пудрика о доходах", – добавил министр.
Марченко резюмировал, что если к Пудрику есть претензии, то им должны заниматься правоохранители.
"Откровенно говорю, что о состоянии, и какие родственные связи Дениса Пудрика узнал из СМИ. Значит ли это, что я его немедленно уволить ... Я так не считаю. Ключевой вопрос в этом и других примерах одно: есть уголовные дела или претензии правоохранительных органов? Если нет – пусть работает", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 25 августа 2020 года новым главой Одесской таможни стал Денис Пудрик, который до этого был заместителем начальника ведомства.
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