Марченко о скандальном назначении Пудрика: если нет уголовных дел – пусть работает

И.о. главы Государственной таможенной службы Андрей Павловский сам готовил назначение Дениса Пудрика на должность главы Одесской таможни.

Об этом министр финансов Сергей Марченеко сообщил в интервью для "Цензор". При этом он отказался комментировать декларацию Пудрика.

"По поводу декларации Пудрика стоит спросить у него. По представлению на его назначение, то его делал и.о. руководителя ГТС Павловский. Напомню, это – зона его ответственности. Безусловно, я согласовал это назначение. И разделяю часть ответственности за него", – сказал он.

При этом Марченко отметил, что для его главный маркер "кейса Пудрика" – его тест на профпригодность.

"Он без раскачки должен обеспечить выполнение определенных финансовых показателей. Конечно, я не проверяю руководителей таможен полиграфом. И не исследую их родственные связи. Если бы работал в НАПК, наверное, больше интересовался бы декларацией Пудрика о доходах", – добавил министр.

Марченко резюмировал, что если к Пудрику есть претензии, то им должны заниматься правоохранители.

"Откровенно говорю, что о состоянии, и какие родственные связи Дениса Пудрика узнал из СМИ. Значит ли это, что я его немедленно уволить ... Я так не считаю. Ключевой вопрос в этом и других примерах одно: есть уголовные дела или претензии правоохранительных органов? Если нет – пусть работает", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 25 августа 2020 года новым главой Одесской таможни стал Денис Пудрик, который до этого был заместителем начальника ведомства.

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