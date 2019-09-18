"Мандат не сложу!" "Слугу народа" пристыдили за кнопкодавство: она ответила

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук, которая попалась на кнопкодавстве, заявила, что отказывается сложить мандат, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум перед выборами.

Свою позицию выразила она на заседании регламентного комитета, видео с которого опубликовала журналистка Татьяна Николаенко в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, председатель комитета, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка спросил Копанчук, подписывала ли она 26 июня "Меморандум об ответственности народного депутата от партии "Слуга народа", как все кандидаты от этой политсилы.

Копанчук отказалась сложить мандат за кнопкодавство today.ua

"Да. Меморандум мы подписывали. Содержание нам знакомо. Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет", – оправдалась она.

Синютка в свою очередь напомнил, что в меморандуме есть пункт о сложении мандата за кнопкодавство.

"Вы готовы сложить мандат?" – спросил Синютка.

"Содержание меморандума – еще раз подчеркну – о намерениях. Меморандум не несет юридических последствий", – заверила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал