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23 сентября • обновлено в 17:02
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Мамука Мамулашвили: задайте острый вопрос участнику АТО

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 23 сентября станет участник войны на Донбассе, командир подразделения "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Мамука Мамулашвили: задайте острый вопрос участнику АТО

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Мамукой Мамулашвили сегодня в 17:30

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Мамука хачапури умеешь готовить, ехай у грузию,там тебя ждут.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вопрос простой ,когда дохнет АТОшная мразь ,воздух становится чистый,или грязный.
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