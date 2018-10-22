''Мама помогает'': журналисты показали, как живет Саакашвили в ''изгнании''

Журналисты побывали в гостях у экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

Политик сейчас живет в Амстердаме, и, по его словам, не шикует: покупает продукты в местном супермаркете, ходит в спортзал и перемещается по городу на велосипеде, говорится в сюжете программы "Украинские сенсации" на телеканале "1+1".

По его словам, когда у него материальные проблемы, семье финансово помогает мама.

"Зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне", - признался политик.

При этом Саакашвили утверждает, что гонорары за лекции в местных университетах превышают его годичный заработок на посту главы Одесской облгосадминистрации.

Отмечается, что "коммуналка" в Амстердаме обходится экс-президенту в 300-350 евро в месяц — с газом и со "всеми делами". С уборкой эта сумма доходит до 400 евро.

Также бывший одесский губернатор признался, что в Нидерландах ему "скучно". Он вспоминает Украину — полюбил украинцев и считает, что в будущем страна — потенциально великая европейская держава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Саакашвили заявлял, что у него и у его семьи нет незаконных доходов, и что его родные неплохо зарабатывают.