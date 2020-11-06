Малюська указал на главную проблему с КСУ

Конституционный суд представляет проблему для власти из-за своего особого статуса.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" министр юстиции Денис Малюська. По его словам, в соответствии с этим статусом судьи должны вести себя безупречно.

"Вся суть проблемы в том, что в отношении к любому органу государственной власти есть орган, который может его лишить полномочий. Президент может распустить парламент, парламент может запустить процедуру импичмента, по судьям та же история, по министрам та же. Единственное исключение – Конституционный суд, орган, который выше всех. И у него должна быть наилучшая репутация, доверие наибольшее, потому что он неприкосновенен в соответствии с Конституцией", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Конституционный суд официально отменил уголовную ответственность за ложь в декларации. Согласно решению суда Национальное агентство предотвращения коррупции вынуждено было закрыть реестр электронных деклараций. Реагируя на решение КСУ, президент Украины Владимир Зеленский призвал к "перезагрузке" КСУ, а под зданием суда прошли многочисленные протесты.